قطع رأسه بساطور وسط ذهول المارة.. جريمة قتل بشعة في مصر والداخلية تكشف التفاصيل

2021/11/01 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت جريمة، وقعت في مدينة الإسماعيلية، الشارع المصري، الاثنين، حيث أقدم شخص على قتل رجل في أحد شوارع المدينة، ثم قطع رأسه وأخذها معه قبل أن يغادر المكان، وسط ذهول المارة، فيما قالت وزارة الداخلية إن الفاعل "مهتز نفسيا".

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