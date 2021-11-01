من أوراق حراك تشرين 2019 مقالات لا تصلح للصحافة - سلام إبراهيم

2021/11/01 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم الحلقة الرابعةمقالات لا تصلح للنشر في الصحافةهذه مساهمتي نشرتها في صفحتي عقب أربعة أيام من انطلاق التظاهرات في ساحة التحرير 25 تشرين 2019 في محاولة للإلقاء الضوء على مجريات الأحداث بتحليل ما خفي من صراع خلف الكواليس والقوى التي تتصارع لاستثمار السلطة ومحاولتها وأد أي صوت وطني يتبلور ويظهر في تطور الحياة السياسية العراقية المشوهة عقب الاحتلال ٢٠٠٣ الذي سلم السلطة لقوى طا ......





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