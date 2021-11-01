2021/11/01 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aQ-BwupNhwA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء يقتص من القتلة.. الإعدام لقاتل الصحفيين أحمد وصفاء | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القضاء يقتص من القتلة.. الإعدام لقاتل الصحفيين أحمد وصفاء | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).