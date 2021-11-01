2021/11/01 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y0R2MrB1-AI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جوكر ياباني يقتل 17 راكبا في ميترو الانفاق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جوكر ياباني يقتل 17 راكبا في ميترو الانفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).