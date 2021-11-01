2021/11/01 | 20:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).