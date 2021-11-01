2021/11/01 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوجزت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أبرز أسباب انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها، وفيما كشفت عن إجراءاتها المتبعة مع أصحاب المقاهي التي تشهد ترويجاً للمخدرات.وقال مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تتحدث عن اسباب انتشار المخدرات وتكشف اجراءاتها بحق المتاجرين بها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتحدث عن اسباب انتشار المخدرات وتكشف اجراءاتها بحق المتاجرين بها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتحدث عن اسباب انتشار المخدرات وتكشف اجراءاتها بحق المتاجرين بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).