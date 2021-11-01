2021/11/01 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإتحاد الفرعي للعبة في نينوى يتحدث لـ (الزمان الرياضي): نسعى بجد لإدخال الشطرنج في حصة الرياضة بالمدارس الأهلية رغم إن مستقبلها لايبشر بخير الموصل – سامر الياس سعيد سلسلة من النشاطات الدوؤبة يضطلع بها القائمين على اللعبة الفكرية الشطرنج في مدينة الموصل لاسيما من خلال دعم واسناد المواهب الصغيرة في هذه اللعبة واعدادها بما […]

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