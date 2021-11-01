2021/11/01 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوكب العراق – مجيد السامرائي في شارع المتنبي فرحت كما اطفال الروضة فقد عثرت على رواية الامير الصغير لانطوان دي سانت اوكزوبري التي قرأت عنها اكثر مما قرأتها،وتجاذبت اطراف الحديث حولها مع ضيوفي من المختصين بادب الطفل ..ربما تجاهلا لقيمتها الكبرى بعد ان صنفت ضمن ادب الاطفال جزافا ..لكنني انا قش في مضامينها […]

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