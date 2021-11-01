2021/11/01 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية خالد رشك بغداد – هشام السلمان بمزيد من الحزن والاسى تنعى اللجنة البارالمبية الوطنية للعراقية فقدها النائب الاول لرئيس اللجنة المغفور له خالد رشك انا لله وانا اليه راجعون اللهم الرحمة والغفران والهم اهله و ذويه الصبر والسلوان.على صعيد متصل اعلن رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل […]

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