الوقف السني يشكل لجنة لإعادة إعمار دور المواطنين باحدى قرى ديالى

2021/11/01 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لإعادة إعمار وتأهيل دور المواطنين بقرية نهر الإمام في ديالى.وذكر في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء […]

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