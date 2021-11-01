الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لإعمار وتأهيل منازل المواطنين في قرية نهر الإمام بديالى

2021/11/01 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، تشكيل لجنة لإعادة إعمار وتأهيل دور المواطنين بقرية نهر الإمام في ديالى، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وقال الوقف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2021): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تقرر تشكيل لجنة عليا من ديوان الوقف السني بإشراف رئيس الديوان سعد كمبش ورئاسة مدير عام دائرة الأضرحة والمقامات والمراقد السنية العامة فارس العبيدي وعضوية مدير عام الدائرة القانونية أحمد مزبان تتولى مهام إعادة بناء وترميم دور المواطنين النازحين في قرية نهر الإمام في محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أنه "التقى أعضاء اللجنة بالمواطنين النازحين، مستمعين إلى مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية واعدين بالأسراع في تلبيتها وبناء الدور والمساجد والمدارس التي هُدمت تمهيداً لعودتهم إليها".

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