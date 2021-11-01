السيسي: العمل في مواجهة تغير المناخ حتمي ولا يحتمل التأجيل

2021/11/01 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة المناخ، إن العمل في مواجهة تغير المناخ حتمي ولا يحتمل التأجيل.

وذكر السيسي، أن قضية المناخ باتت تؤثر على الجميع، مضيفا أن مصر بادرت لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يهدف للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى خمسين بالمئة بحلول عام 2025 ومئة بالمئة بحلول عام 2030.

هذا، وأعرب الرئيس المصري عن قلقه إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، ودعا إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر إلى وضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.

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