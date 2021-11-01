المفوضية تكشف عن أعداد ملاحق الطعون ومحطات الفرز اليدوي المتبقية

2021/11/01 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن عدد المحطات المتبقية بعملية العد والفرز اليدوي وأعداد ملاحق الطعون المتسلمة حتى الآن.وقالت مساعد المتحدث باسم المفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة للعراقية الإخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "غداً سنكمل عد وفرز أكثر من 150 محطة لمحافظة ذي قار من مجموع 612 محطة تم إكمال العدد الأكبر منها اليوم وهي المحافظة الأعلى طعونا".وأضافت: "أمامنا أكثر من 300 محطة في صلاح الدين والبصرة أخيراً فيها أكثر من 160 محطة ومن ثم ستنتهي عملية العد والفرز اليدوي بما تبقى من محطات وبواقع 610 من أصل 2000".وبشأن ملف ملاحق الطعون التي انتهى التقديم عليها يوم أمس بينت "لا نعلم ما سينتج من ملاحق الطعون وربما تكون هناك محطات اضافية يعاد العد والفرز فيها وفقاً لقرارات الهيئة القضائية، لحد الآن وصل عدد الملاحق الى 90 طعنا".وأوضحت أن "ملاحق الطعون هي أدلة لطعون قدمت سابقاً يقدمها المشتكي لتدعيم قضيته".وبشأن موعد الإعلان عن النتائج النهائية أكدت أبو سودة أنه، "يجب أن ننتظر بت الهيئة القضائية بنتائج عد وفرز جميع الطعون المقدمة لها والملاحق وإصدار القرار بشأنها وبعدها يتم التوجه لإعلان النتائج النهائية".ويوم أمس، أكدت مفوضية الانتخابات، انتهاء عملية التقديم على ملاحق الطعون، فيما أشارت إلى أنها لم تسجل حتى الآن اختلافاً بين نتائج الفرزين الإلكتروني واليدوي.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا وجود لعملية تقديم طعون جديدة وما فتح منذ يوم 29 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام (انتهت أمس) هي ملاحق للطعون لتعزيز الادلة والاثباتات للطعون التي قدمت في وقت سابق وقد يعاد عد وفرز محطات جديدة غير التي أعلن عنها سابقاً والبالغة أكثر من ألفي محطة".

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