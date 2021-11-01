فيتامين D يقوي العظام ويحمي من السرطان.. مواد غذائية بديلة للأقراص

2021/11/01 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل على الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين.

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