2021/11/01 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، انقاذ فتاة من الابتزاز في ذي قار ومنعت أخرى من الانتحار في نينوى.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار ونينوى..



انقاذ فتاتين من الابتزاز والانتحار المركز الخبري الوطني.

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