توجيه الى الاجهزة الامنية العراقية للاستعداد واخذ الحيطة والحذر

2021/11/01 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبدالأمير يارالله، الاثنين، جميع قادة الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر من مخططات "العصابات الإرهابية"، مؤكدا في الوقت نفسه على تكثيف الجهد الاستخباري، وتنفيذ العمليات الاستباقية على فلول "الإرهاب" والقضاء عليهم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس أركان الجيش زار قيادة عمليات ديالى لمناقشة الوضع الأمني في المقدادية وحضر استلام وتسليم قائدي الفرقة الأولى السابق واللاحق".

وعن تفاصيل الزيارة أوضح البيان انه "بغية الوقوف ومتابعة آخر الاوضاع الأمنية في قاطع عمليات ديالى، زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين 1 تشرين الثاني 2021، قيادة عمليات ديالى، يرافقهم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر العمليات في رئاسة أركان الجيش، ومدير هيئة عمليات قيادة القوات البرية، ومدير قسم الاستخبارات والأمن في القيادة، ومدير العمليات في وزارة الداخلية، وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة بالإضافة الى قيادات هيئة الحشد الشعبي في محافظة ديالى، وكان في استقباله قائد عمليات ديالى، وقائد الشرطة وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وأضاف البيان، "وفور وصول سيادته عقد اجتماع أمني قدم خلاله قائد العمليات إيجازا مفصلا حول انتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية".

وتابع، انه "بعدها جرت مناقشة إعادة انفتاح وانتشار القطعات من أجل تأمين قاطع المسؤولية، حيث وجه رئيس اركان الجيش جميع قادة الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر من مخططات العصابات الإرهابية لا سامح الله، مؤكدا في الوقت نفسه على تكثيف الجهد الاستخباري، وتنفيذ العمليات الاستباقية على فلول الإرهاب والقضاء عليهم".

وبين انه "بعدها حضر محافظ ديالى الى مقر قيادة العمليات وجرت مناقشة الوضع الامني والخدمي في المحافظة".

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