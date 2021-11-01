الوقف السني يشكل لجنة لاعادة اعمار قرية 'نهر الامام' في ديالى

2021/11/01 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، تشكيل لجنة لإعادة إعمار وتأهيل دور المواطنين بقرية نهر الإمام في محافظة ديالى.

وذكر الديوان في بيان NRT عربية نسخة منه، اليوم (1 تشرين الثاني 2021)، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تقرر تشكيل لجنة عليا من ديوان الوقف السني، تتولى مهام إعادة بناء وترميم دور المواطنين النازحين في قرية نهر الإمام في محافظة ديالى".

وأضاف البيان، ان "اللجنة بإشراف رئيس الديوان، سعد كمبش، ورئاسة مدير عام دائرة الأضرحة والمقامات والمراقد السنية العامة، فارس العبيدي، وعضوية مدير عام الدائرة القانونية، أحمد مزبان".

واوضح، انه "التقى أعضاء اللجنة بالمواطنين النازحين، مستمعين إلى مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية، واعدين بالأسراع في تلبيتها وبناء الدور والمساجد والمدارس التي هدمت تمهيدا لعودتهم إليها".

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