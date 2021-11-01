العراق يسدد مبالغ ضخمة للكويت ويعلن عن المتبقي منها

2021/11/01 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن تسديد العراق مبالغ ضخمة للكويت فيما كشفت عن المتبقي منها.

وذكرت سفارة العراق لدى الكويت في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "العراق سدد لدولة الكويت في 2021/10/26 مبلغ (490)مليون دولار".

وبينت أنه "سيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي (629)مليون دولار".

وأكد أن "ذلك لغلق ملف التعويضات نهائياً الى جانب العمل على غلق بقية الملفات العالقة بين جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة".

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