بعد ساعات على قرار الصحة.. أصغر طفلة عراقية تتلقى لقاح فايزر- عاجل

2021/11/01 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تلقت اصغر طفلة في العراق، اليوم الاثنين، لقاح فايزر بعد ساعات على قرار وزارة الصحة بشمول الفئات التي تتلقى اللقاح لغاية عمر 12 عاما.

وذكر مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تدوينة له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "اصغر طفلة تتلقى اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في منفذ مول المنصور".

وأضاف ان "الطفلة من مواليد 2009 وتبلغ من العمر 12 عاما".

وكانت وزارة الصحة حددت، اليوم الاثنين، الفئات العمرية المشمولة بلقاح كورونا لغاية 12 عام.

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