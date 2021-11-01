اليونيسف تقدم عدة توصيات لمواجهة شح المياه في العراق

2021/11/01 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قالت منظمة اليونسيف، اليوم الاثنين، إن الأطفال والشباب في العراق هم الفئة الأكثر عرضة لخطر تأثيرات التغير المناخي ولا سيما شحة المياه ، مما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، ويجعلهم عرضة لأمراض فتاكة.ودعت اليونسيف قبيل مؤتمر الأطراف COP26 للتغير المناخي، إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شحة المياه وتأثيرها على حياة الأطفال والشباب …

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