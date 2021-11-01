القبض على متهم بقضايا التزوير وضبط عدد من الأسلحة في بغداد

2021/11/01 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، تمكن عناصرها من إلقاء القبض على متهم بقضايا التزوير وتنفذ عملية تفتيش على السلاح غير المرخص شرقي بغداد.وقال إعلام قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها بفرض سلطة القانون وتعزيز الأمن بهدف الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم من …

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