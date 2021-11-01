الصحة توضح بشأن قرار شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح كورونا

2021/11/01 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، أن قرار شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح كورونا تم بعد دراسة علمية وفنية وهو ساري المفعول اعتباراً من اليوم.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للقناة الرسمية، إن “هذا القرار علميا وفنيا يعود للجان الاستشارية لهيئة التحصين في الوزارة استناداً لتوصيات …

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