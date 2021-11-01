2021/11/01 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمارة / نينا / اعلن مدير عام صحة ميسان "علي العلاق" عن وصول عدد حالات التسمم الى 286 حالة ، مشيراً الى ان معظم الحالات تماثلت للشفاء .وقال العلاق :" ان احدى الحالات وصلت متأخرة وفارقت الحياة بعد خمس دقائق من وصولها وقد وتمت احالة الشخص المتوفي الى الطب العدلي في بغداد لغرض معرفة سبب الوفاة".واضاف انه:" تم غلق المطعم الذي ذكر المصابون انهم تناولوا الطعام منه وتم سحب نماذج مختبرية واخذ عينات من الاطعمة ، مشيراً الى ان المواد التي تم فحصها بالزرع الجرثومي في مختبر الصحة العامة المركزي، بحاجة الى 72 ساعة لكي تظهر نتائج الفحص"./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة ميسان : حالات التسمم وصلت الى 286 حالة معظمها تماثلت للشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة ميسان : حالات التسمم وصلت الى 286 حالة معظمها تماثلت للشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة ميسان : حالات التسمم وصلت الى 286 حالة معظمها تماثلت للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).