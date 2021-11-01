مدير صحة ميسان : حالات التسمم وصلت الى 286 حالة ‏معظمها تماثلت للشفاء

2021/11/01 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مدير عام صحة ميسان "علي العلاق" عن وصول عدد حالات التسمم الى 286 حالة ، مشيراً الى ان معظم الحالات تماثلت للشفاء .وقال العلاق :" ان احدى الحالات وصلت متأخرة وفارقت الحياة بعد خمس دقائق من وصولها وقد وتمت احالة الشخص المتوفي الى الطب العدلي في بغداد لغرض معرفة سبب الوفاة".واضاف انه:" تم غلق المطعم الذي ذكر المصابون انهم تناولوا الطعام منه وتم سحب نماذج مختبرية واخذ عينات من الاطعمة ، مشيراً الى ان المواد التي تم فحصها بالزرع الجرثومي في مختبر الصحة العامة المركزي، بحاجة الى 72 ساعة لكي تظهر نتائج الفحص"./انتهى

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