2021/11/01 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو ان : داعش الارهابي يسعى لايجاد حواضن جديدة بعد فقدانه اغلبها خلال الفترة الماضية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العمليات الارهابية الاخيرة واضحة جدا في استخدام ماكان يفعله الارهابي ابو مصعب الزرقاوي باحداث استقطاب او لاحداث شرخ مجتمعي طائفي.واضاف علو ان : محاولة تمزيق المجتمع هدف داعش الارهابي لإثبات وجوده وللحصول على حواضن اجتماعية نتيجة ردود الأفعال السلبية من هذه الجهة او تلك حول هذه العمليات الانتقامية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد علو لـ / نينا / : داعش الارهابي يسعى لايجاد حواضن جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد علو لـ / نينا / : داعش الارهابي يسعى لايجاد حواضن جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).