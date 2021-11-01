2021/11/01 | 21:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز في ذي قار وتمنع أخرى من الانتحار في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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