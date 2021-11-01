2021/11/01 | 21:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة من مخططات الإرهاب في ديالى.وقالت بيان لوزارة الدفاع: إنه “بغية الوقوف ومتابعة آخر الاوضاع الأمنية في قاطع عمليات ديالى، زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد […]

ظهرت المقالة رئيس أركان الجيش يوجه الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة من مخططات الإرهاب في ديالى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يوجه الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة من مخططات الإرهاب في ديالى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش يوجه الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة من مخططات الإرهاب في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).