الكاظمي للصابئة المندائيين: أنتم تمثلون قيمة عالية للوطنية العراقية وعنصر قوة وازدهار

2021/11/01 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة حلول يوم عيد الازدهار.

وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، أزكى التهاني والتبريكات إلى الإخوة الأعزاء الصابئة المندائيين بمناسبة حلول يوم عيد الازدهار.

وأضاف، لكم منا كل التقدير والاحترام وأنتم تمثلون قيمة عالية للوطنية العراقية التي صاغها التنوع عبر الأزمان كعنصر قوة وازدهار، وأنهى تغريدته بعبارة: لا فرقة وفتنة.

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