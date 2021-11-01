القضاء يتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم و6 متهمين بعد تسمم غذائي في ميسان

2021/11/01 | 21:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت محكمة تحقيق العمارة، الاثنين، اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و6 متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و6 متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم …

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