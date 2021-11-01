2021/11/01 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، ارتفاع عدد العائلات النازحة من قضاء المقدادية، إلى 300، عائلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير عام دائرة الفروع في الوزارة، علي عباس، خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن ضمد، وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2021): إن "41 عائلة تم تأجير منازل لهم داخل مدينة بعقوبة من قبل ديوان الوقف السني، والمبالغ التي خصصها دولة رئيس الوزراء، وهي 10 ملايين للشهداء، ومليون للعائلات النازحة، صرفت لـ 227 عائلة، قسم منها في بعقوبة، وقسم آخر، في المقدادية ".

وأضاف، أنه "لدينا طلبات للتدقيق، 35 في خانقين، 75 طلباً في المقدادية، وخلال اليومين المقبلين سيتم صرف المنحة، ما يعني أن العدد ارتفع إلى 300 عائلة، والمستلمين للمنحة 227 عائلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة: مؤشر النازحين من المقدادية ارتفع إلى 300 عائلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة: مؤشر النازحين من المقدادية ارتفع إلى 300 عائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).