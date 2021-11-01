توب 5.. عودة البعثة الدبلوماسية الإماراتية من لبنان.. ولقاء بين السيسي وتميم بن حمد

2021/11/01 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الإمارات عن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان، إلى رسالة بايدن بخصوص التغير المناخي، إلى مصافحة حارة بين السيسي وأمير قطر، ومنها إلى إعلان التحالف بقيادة السعودية عن تدمير موقعين لإطلاق الصواريخ البالستية في اليمن… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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