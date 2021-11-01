العراق..تحديد الية توزيع النفط الابيض على المواطنين

2021/11/01 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني الخبري أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع النفط الابيض على المواطنين في المحافظات الشمالية من البلاد وبواقع 100 لتر شهريا لكل عائلة على أن […]

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