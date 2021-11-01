2021/11/01 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7k97JXhUp24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاطع الركابي: اول مطلب للاطار التنسيقي يشدد على اعادة العد والفرز اليدوي الشامل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاطع الركابي: اول مطلب للاطار التنسيقي يشدد على اعادة العد والفرز اليدوي الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).