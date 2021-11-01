العراق يسدد 490 مليون دولار كتعويضات الى الكويت ويكشف عن المبلغ المتبقي

2021/11/01 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سفارة العراق في الكويت، الاثنين، تسديد دفعة اخرى من مبالغ التعويضات الى الكويت خلال الايام الماضية، مؤكدة على اغلاق هذا الملف بصورة نهائية خلال عام عام 2022.

وذكرت السفارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (1 تشرين الثاني 2021)، انه "سدد العراق لدولة الكويت في (26 تشرين الاول 2021)، مبلغ (490) مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي (629)مليون دولار".

واضاف، انه "لغلق ملف التعويضات نهائيا الى جانب العمل على غلق بقية الملفات العالقة بين جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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