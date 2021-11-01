خطوات استباقية لمواجهة الفيضانات المحتملة في بحر النجف

2021/11/01 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة النجف، اليوم الاثنين، تطبيق خطوات استباقية لمواجهة الفيضانات المحتملة في منخفض بحر النجف غربي المحافظة.وقال مدير المديرية شاكر فايز للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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