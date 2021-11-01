أمطار كردستان تخيف ساكنيه.. خدمات الإقليم النيابية توجه نداءً حذراً من تكرار الفيضانات

2021/11/01 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

حذرت لجنة الخدمات في برلمان الإقليم، اليوم الاثنين، من تكرار الفيضانات فيما وجهت نداء للدوائر الخدمية.

وقال عضو لجنة الخدمات لقمان وردي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفيضانات الأخيرة التي ضربت أربيل كانت مفاجئة وبكميات كبيرة جدا".

وأضاف أنه "سيتم تشكيل خلية أزمة تتخذ استعدادات عالية تحسبا لأي حالة طارئ في الأيام المقبلة وتكرار الفيضانات الأخيرة"، داعيا الدوائر الخدمية الى "الاستعداد لمنع تكرار الفيضانات".

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