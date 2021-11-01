رابط الحصول على بطاقة المشجع للدخول في قطر والمشاركة ببطولة العرب

2021/11/01 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت اللجنة المشرفة على بطولة العرب التي ستقام نهاية الشهر الحالي ان البطاقة الذكية ستكون هي سمة الدخول لدولة قطر في أيام البطولة.

واوضحت ان الحصول على بطاقة المشجع يجب اتباع خطوات منها حجز تذاكر مباريات البطولة من موقع الفيفا التالي:

https://www.fifa.com/tickets

ومن من خلال التذكرة التي يتم شرائها من موقع الفيفا يكون التقديم بطلب للحصول على بطاقة المشجع عبر موقع إلكتروني حددته اللجنة المشرفة على البطولة

https://fac21.qa/

كما أكدت اللجنة المشرفة تسيير رحلات بواسطة الخطوط الجوية القطرية بإطلاق عروض ترويجية للسفر إلى دولة قطر، بمناسبة بطولة العرب خلال الفترة القريبة المقبلة

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