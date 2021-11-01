الايطالي كونتي .. بعيد عن تدريب المان يونايتد .. قريب من توتنهام

2021/11/01 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اقترب المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، ، خطوة جديدة من قيادة توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي.وكان توتنهام أعلن بشكل رسمي، إقالة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، صباح اليوم الإثنين، بسبب تراجع نتائج الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.وأكدت العديد من التقارير، أن كونتي هو المرشح الأول لقيادة توتنهام خلفًا لنونو سانتو، لا سيما وأن المدرب الإيطالي كان على طاولة السبيرز في الصيف الماضي.ووفقًا للموقع الرسمي للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن كونتي وصل لندن بالفعل منذ دقائق، لبدء مغامرته الجديدة مع توتنهام.وأشار إلى أن النادي اللندني يخطط لإنهاء كل شيء مساء اليوم أو صباح الغد كحد أقصى، قبل الإعلان رسميًا عن التعاقد مع كونتي.وكان المدرب الايطالي قد اقترب كثيرا من تدريب المان يونايتد بعد خسارته الاخيرة امام ليفربول بخماسية نظيفة./انتهى3

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