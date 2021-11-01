هيئة المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 6 حاويات مخالفة للشروط في ميناء أم قصر

2021/11/01 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة لتهريب ست حاويات مخالفة للشروط في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان أنه من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود دراجات نارية مستعملة ممنوعة الاستيراد معدة للتهريب مخبأة خلف كارتون إطارات دراجات، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وسيتم متابعة اسم الشركة المستوردة وذكرها في محضر الضبط لعرضها على أنظار قاضي تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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