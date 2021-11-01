تحذيرات من تطبيق يحاكي ’لعبة الحبار’.. يختلس أموالكم سراً

2021/11/01 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر الخبراء عشاق "لعبة الحبار" (Squid Game) من تنزيل تطبيق احتيالي على "أندرويد" (Android) يحمل اسم المسلسل الشهير على موقع "نتفليكس" (Netflix)، فقد يختلس التطبيق الأموال منهم سرا.

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وتقول التقارير إن شعبية المسلسل الكوري الجنوبي شهدت ارتفاعا في عمليات الاحتيال المتعلقة بـ"لعبة الحبار" حيث يحاول مجرمو الإنترنت جني الأموال من متابعي المسلسل المطمئنين.

ووفقا لاكتشاف قام به باحث في شركة "إيسيت" (ESET) المتخصصة بأمن المعلومات، فإن أحد التطبيقات الذي يفترض أنه مخصص لخلفيات الهاتف المستوحاة من "لعبة الحبار" كان في الواقع يقوم بتثبيت البرامج الضارة، التي تسمى "جوكر" (Joker) على أجهزة أندرويد.

وكان التطبيق متاحا على متجر "غوغل بلاي" (Google Play) إلى جانب مئات التطبيقات الأخرى التي استغلت نجاح سلسة نتفليكس.

وأبلغ لوكاس ستيفانكو -باحث البرامج الضارة في شركة إيسيت- غوغل عن المشكلة بعد أن اكتشف أن التطبيق يقوم بتثبيت برامج ضارة.

ويشار إلى أن برنامج جوكر الضار معروف جيدا، ويمكن أن يسمح للمتسللين بتسجيل اشتراكك في خدمات باهظة الثمن ليمكنهم من الاستفادة منها.

وأشارت التقارير إلى أن أي شخص يقوم بتنزيل تطبيق "سكويد غيم وولبيبر 4 كيه إتش دي" (Squid Game Wallpaper 4K HD) يقع ضحية لعملية احتيال مكلفة باستخدام الرسائل النصية القصيرة.



وقالت التقارير أيضا إن المتسللين يستخدمون التطبيق وسيلة للسيطرة على الأجهزة.

ومنذ ذلك الحين، حذفت "غوغل" التطبيق من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".



ومع ذلك، لا يزال يتعين على المستخدمين التحقق من أجهزتهم إذا قاموا بتثبيت التطبيق سابقا قبل حدوث الحذف.

ويعتقد الخبراء أنه تم تنزيل التطبيق 5 آلاف مرة على الأقل قبل أن تزيله "غوغل" من متجرها.

ويجب أن تكون دائما حذرا بشأن التطبيقات التي تقوم بتنزيلها والأذونات التي تمنحها للتطبيقات.

وحذر الخبراء من تطبيقات "لعبة الحبار" -على وجه الخصوص- لأنهم يعتقدون أن المجرمين سيستمرون في محاولة الاستفادة من الشهرة الكبيرة للمسلسل الكوري.

"صن"

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