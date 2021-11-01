2021/11/01 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، الاثنين، أن صادرات النفط العراقية لشهر أكتوبر زادت إلى 3.12 مليون برميل يوميا، من 3.081 مليون برميل في سبتمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.12 مليون برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صادرات النفط العراقية ترتفع إلى 3.12 مليون برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).