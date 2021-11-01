الهجرة تعلن ارتفاع عدد العائلات النازحة من قضاء المقدادية إلى 300، عائلة

2021/11/01 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، ارتفاع عدد العائلات النازحة من قضاء المقدادية، إلى 300، عائلة.وقال مدير عام دائرة الفروع في الوزارة، علي عباس، خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن ضمد، وتابعه “النور نيوز” إن “41 عائلة تم تأجير منازل لهم داخل مدينة بعقوبة من قبل ديوان الوقف السني، والمبالغ التي خصصها …

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