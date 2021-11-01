الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز في ذي قار

2021/11/01 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت الشرطة المجتمعية، الاثنين، انقاذ فتاة من الابتزاز في ذي قار، فيما منعت أخرى من الانتحار في نينوى.وذكرت الشرطة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من انقاذ فتاة من محاولة ابتزاز مارسها بحقها أحد الأشخاص في ذي قار، وتمنع …

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