تشافي يبدأ مشواره مع برشلونة بموقعة الديربي

2021/11/01 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن المواجهة المحتملة الأولى لتشافي هيرنانديز، في منصب المدير الفني لبرشلونة.واقترب برشلونة من إتمام تعاقده مع تشافي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من منصبه يوم الأربعاء الماضي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن اللقاء الأول لتشافي مع برشلونة سيكون ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وأضافت الصحيفة، أن تشافي سيخوض مباراته الأخيرة مع السد أمام الدحيل، يوم الأربعاء المقبل، وسيكون من الصعب عليه السفر سوى يوم الخميس، ولن يكون هناك الوقت الكافي لقيادة تدريبات البارسا قبل مواجهة سيلتا فيجو المقررة السبت القادم.وأوضحت أنه سيكون من الصعب أن يقود تشافي تلك المباراة، وسيستمر سيرجي بارخوان في قيادة الفريق خلال تلك المواجهة.بعد تلك المباراة، ستتوقف مسابقات الأندية، من أجل فترة التوقف الدولي، وسيبدأ تشافي العمل مع اللاعبين المتاحين، استعدادًا لمباراة إسبانيول.

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