بالصور.. هجوم مسلح يستهدف أمير قبيلة في بغداد

2021/11/01 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في بغداد، الاثنين، بتعرض أمير قبيلة إلى محاولة اغتيال في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقال المراسل اليوم (1 تشرين الثاني 2021)، انه "تعرض أمير قبيلة السادة المشاهدة الشيخ سالم شمس حمد الظاهر إلى محاولة اغتيال بالاسلحة المتوسطة من قبل مجهولين في ناحية المشاهدة قضاء الطارمية قرب محطة وقود المشاهدة".

وأضاف ان أمير قبيلة "كان برفقته شقيقه وابنه وتدخل الجيش على الفور لتأمين الحادث".

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