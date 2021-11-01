الأسباب غريبة!.. لماذا يتكرر انقطاع الطاقة الكهربائية في العراق بهذا الجو؟

2021/11/01 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن سبب زيادة القطوعات بتجهيز الطاقة الكهرباء في محافظات ومدن مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "سبب زيادة القطوعات بتجهيز الطاقة الكهرباء هو لسوء الأحوال الجوية، فضلا عن أن هذا الموسم يعد فصل ذروة في الاستهلاك، بالإضافة الى وجود صيانات دورية وغسل للمحطات في مدن مختلفة".

وبين العبادي انه "هناك خطة وضعتها وزارة الكهرباء استعدادا لموسم الشتاء والصيف المقبلين وهذه الخطة طويلة ومتوسطة وطويلة الأمد وتبدأ من 7 آلاف ميغاواط للخطة قصيرة الأمد وتصل إلى 54 ألف ميكاواط للخطة طويلة الأمد".

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