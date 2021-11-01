2021/11/01 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، اعتماد البطاقة الدولية للتلقيح اعتباراً من 22 تشرين الثاني الجاري مع فحص PCR.

وقال إعلام سلطة الطيران عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "سلطة الطيران المدني تعلن اعتماد البطاقة الدولية للتلقيح اعتباراً من 22 تشرين الثاني الجاري مع فحص PCR".

وأضاف "سلطة الطيران قررت إلزام كافة المسافرين العراقيين إلى خارج العراق بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اعتماد البطاقة الدولية للتلقيح اعتباراً من 22 تشرين الثاني الجاري مع فحص PCR) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اعتماد البطاقة الدولية للتلقيح اعتباراً من 22 تشرين الثاني الجاري مع فحص PCR) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).