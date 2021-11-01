ميقاتي يؤكد حرص لبنان على العلاقات الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي

2021/11/01 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوة والتعاون.وقال خلال لقائه بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة جلاسكو في اسكتلندا " .ووفقا لبيان مجلس الوزراء اللبناني، أكد رئيس الوزراء الكويتي حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ".وشدد الصباح على أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية"./انتهى2

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