2021/11/01 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 48cK6mzZKbc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. إحسان الشمري: إيران رحبت بنتائج الانتخابات العراقية ولا تريد مشكلات مع حلفائها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. إحسان الشمري: إيران رحبت بنتائج الانتخابات العراقية ولا تريد مشكلات مع حلفائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).