2021/11/01 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة كامبيول.. صانع أشهر الحلويات في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6_ppJfPbCpI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة كامبيول.. صانع أشهر الحلويات في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة كامبيول.. صانع أشهر الحلويات في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).