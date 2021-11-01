2021/11/01 | 22:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر طبي في ميسان، مساء اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لحالات التسمم الغذائي في “واقعة الفلافل” التي شهدتها المحافظة أمس الأول السبت.وقال المصدر، إن “عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان ارتفع الى 286 حالة، جميعها مستقرة طبياً باستثناء 12 حالة ما زالت تتلقى العلاج”.واعلنت دائرة صحة ميسان، في وقت سابق اليوم، […]

ظهرت المقالة تزايد حالات التسمم..



حصيلة جديدة لـ”واقعة الفلافل” في ميسان أولاً على الايام نيوز.

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